في مصر.. "السوبيا" شراب أم طعام؟

يرجع تاريخها لأكثر من 60 عاماً، هكذا بدأ بائع السوبيا المصري حكايته مع هذا المشروب الشعبي المعروف في قاهرة المعز، وتشتهر به أماكن في العاصمة المصرية القاهرة ممثل السيدة زينب والجمالية والحسين.

ويقول بائع السوبيا إنه يعمل بأحد المحلات بشارع المعز في القاهرة، وأنه يمتهن صناعة السوبيا منذ عام 1996، مؤكداً أن والده صاحب الفضل في براعته في تلك الصناعة.

وأضاف أن " السوبيا " نوعان مشروب ويتكون من " سكر وأرز وفانيليا وجوز الهند "، أما النوع الثاني فهو "سوبيا الوجبة " وفيه تُضاف الفواكه مثل المانجو أو الفراولة أو تُضاف الشوكولاتة أو العنَّاب.

وأوضح بائع السوبيا المصري أن أغلب الناس لا تعرف ذلك النوع الثاني المعروف بـ"سوبيا الوجبة"، كما أنها تباع في أماكن محدودة في القاهرة مثل السيدة زينب ولا توجد في المحافظات الأخرى.