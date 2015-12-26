"فيراري" تستدعي 185 سيارة بسبب تسرب الوقود

"فيراري" تستدعي 185 سيارة بسبب مخاطر في تسرب الوقود – رويترز

قال بيان لوزارة النقل الأمريكية إن شركة فيراري بأمريكا الشمالية استدعت بعضا من سيارات طراز" كاليفورنيا تي" بسبب خطر حدوث تسرب للوقود في أحد أجزاء المحرك.

ويشمل هذا الاستدعاء الذي بدأ في 14 ديسمبر الجاري، ما يصل إلى 185 سيارة صُنعت فيما بين الثامن من سبتمبر أيلول و11 نوفمبر تشرين الثاني 2015.

وقال بيان للإدارة القومية للطرق السريعة وسلامة المرور إن زيادة خطر حدوث تسرب والذي يزيد من فرص اشتعال حريق كانت نتيجة عيب في الصناعة في جزء يوفره أحد الموردين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استدعت شركة فيراري التي تملكها شركة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز" ما يصل إلى 800 سيارة في الولايات المتحدة لإصلاح مشكلة في الوسائد الهوائية خلال الصيف.