البث الحي
منوعات

"فيراري" تستدعي 185 سيارة بسبب تسرب الوقود

26/12/2015

"فيراري" تستدعي 185 سيارة بسبب مخاطر في تسرب الوقود – رويترز

قال بيان لوزارة النقل الأمريكية إن شركة فيراري بأمريكا الشمالية  استدعت بعضا من سيارات طراز" كاليفورنيا تي" بسبب خطر حدوث تسرب للوقود في أحد أجزاء المحرك.

ويشمل هذا الاستدعاء الذي بدأ في 14 ديسمبر الجاري، ما يصل إلى 185 سيارة صُنعت فيما بين الثامن من سبتمبر أيلول و11 نوفمبر تشرين الثاني 2015.

وقال بيان للإدارة القومية للطرق السريعة وسلامة المرور إن زيادة خطر حدوث تسرب والذي يزيد من فرص اشتعال حريق كانت نتيجة عيب في الصناعة في جزء يوفره أحد الموردين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استدعت شركة فيراري التي تملكها شركة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز" ما يصل إلى 800 سيارة في الولايات المتحدة لإصلاح مشكلة في الوسائد الهوائية خلال الصيف.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)