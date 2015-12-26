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فيديو: حريق "مفتعل" بمسجد في تكساس الأمريكية

26/12/2015

شرعت الشرطة الأمريكية في تحقيق بهدف كشف ملابسات حريق اندلع الجمعة في أحد المساجد في هيوستن، بولاية تكساس، جنوبي الولايات المتحدة.

وعزت متحدثة باسم شرطة أكبر مدن ولاية تكساس الاشتباه في أن الحريق مفتعل، مشيرة إلى أنه نجم عن انطلاق النار من نقاط متعددة في المسجد.

وشارك العشرات من عناصر الإطفاء في إخماد حريق اندلع في أحد مساجد مدينة هيوستن الأمريكية.

وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن حوالي 80 شخصا من عناصر الإطفاء شاركوا في إخماد الحريق الذي خلف خسائر مادية في المبنى وبعض الأبنية المجاورة، لكنه لم يتسبب في خسائر بشرية.

وأوضح الراديو، أن المحققين بدأوا تحرياتهم لمعرفة سبب اندلاع الحريق في المسجد.

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