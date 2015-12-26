فيديو.. تأهب في بريطانيا تحسبا لفيضانات عارمة

رفعت الحكومة البريطانية حالة التأهب إلى "الخطيرة"، السبت، بعد توقعات للأرصاد بهطول أمطار غزيرة ستؤدي إلى فيضانات عارمة في أجزاء من شمال غرب إنجلترا، التي تعرضت لفيضانات شديدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت تحذيرات هيئة البيئة إلى أن هناك مخاطر من وقوع خسائر في الأرواح بسبب الفيضانات في تلك المناطق.

وتساعد شركة تابعة للجيش في بناء دفاعات مؤقتة للفيضانات في كمبريا، شمالي غرب إنجلترا بينما يعاني السكان.

وقال وزير الفيضانات، روري ستيوارت، إن هطول الأمطار في المناطق التي ضربتها الفيضانات غير مسبوق.

وأوضح أن بعض المناطق، التي شهدت أمطارا في يوم واحد يمكن أن تهطل في شهر، تشبعت بالفعل من الأمطار السابقة.

وأصدرت السلطات أكثر من 110 تحذيرات إضافية بوقوع فيضانات في أجزاء أخرى من إنجلترا وويلز.

وعقدت مجموعة الطوارئ الوزارية في الحكومة، التي تعرف باسم كوبرا، اجتماعا في عيد الميلاد لوضع خطط طوارئ تحسبا لمزيد من الأمطار.