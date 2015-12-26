فيديو: البغدادي يهدد إسرائيل وروسيا وأمريكا

هدد زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، بمهاجمة إسرائيل مضيفا أن فلسطين ستكون "مقبرة اليهود" على حد قوله.

وقال "البغداد"ي في تسجيل صوتي هو الأول له منذ سبعة أشهر، إن تنظيمه خسر عدة مناطق لكنه عاد قويا، متوعدا كلا من أمريكا وروسيا بـ"دفع الثمن".

وتحدث البغدادي للمرة الاولى في خطاباته عن تحرير فلسطين ومهاجمة إسرائيل، قائلا إننا "لم ننس فلسطين يوما وقريبا بإذن الله تسمعون دبيب المجاهدين وتحاصركم طلائعهم، في يوم ترونه بعيدا ونراه قريبا".

وتابع مخاطبا "اليهود" أن التنظيم يقترب "يوما بعد يوم من فلسطين، وإن حسابكم عسير، لن تهنأوا بفلسطين، ولن تكون داركم وأرضكم، وستكون فلسطين مقبرة لكم، وما جمعكم الله فيها إلا ليقتلكم المسلمون".

وفي إقرار غير مباشر بتراجع التنظيم وزيادة خسائره، قال زعيم تنظيم الدولة "إن أصابنا القتل وكثرت الجراح وعصفت بنا النوائب وعظمت المصائب، فإن الابتلاء قدر محتوم" داعيا أنصاره إلى القتال من دون انتظار تحقيق نصر محتوم.

وتابع أن الدولة "كلما اشتدت بها المحن، كلما لفظت الأدعياء والمنافقين وازداد صفها نقاء وصلابة وثباتا، وقال "مازالت دولتكم الإسلامية بخير".

وتوعد "كل من يشارك في الحرب على الدولة الإسلامية من أمريكا وأوربا وروسيا واليهود ليدفعن الثمن غاليا ويندمن على كل ما يفعلون".

وأضاف أن "المعركة لم تعد حرباً صليبية، وإنما هي معركة واحدة. معركة الكفار جميعاً ضد المسلمين جميعا".