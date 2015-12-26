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عشرات القتلى والجرحى بزلازل تضرب أفغانستان وباكستان

26/12/2015

صورة أرشيفية لمدرسة دمرت خلال الزلزال ضرب باكستان 2005

أعلنت السلطات الافغانية السبت أن الزلزال الذي وقع مساء الجمعة وبلغت قوته 6,3 درجات أسفر عن سقوط عشرات الجرحى في افغانستان وباكستان بعد شهرين من زلزال آخر مدمر في المنطقة نفسها.

وذكرت رويترز أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 203 كم إلى شمال شرق أفغانستان في ولاية بدخشان على مقربة من الحدود مع طاجيكستان وباكستان – بحسب المعهد الاميركي للجيولوجيا.

وهرع العديد من سكان مدينة كابول إلى خارج منازلهم خشية حدوث هزات ارتدادية، كما  شعر بالهزة سكان العاصمة الهندية نيودلهي.

من جهتها أعلنت السلطات الباكستانية في مدينة بيشاورعن اصابة 30 شخصا بجروح فيما أصيب نحو 12 شخصا بجروح في ولاية ننغرهار الافغانية بحسب نجيب الله كموال مدير المستشفى المحلي.

وأثار هذا الزلزال الذكرى الاليمة لزلزال  ضرب باكستان بقوة 7,6 درجات في أكتوبر 2005 والذي خلف أكثر من 75 الف قتيل.

جدير بالذكر أن كل من افغانستان وباكستان تشهدا زلازل بشكل متكرر آخرها  كان في أكتوبر   الماضي وكان بقوة 7,5 درجات باكستان وافغانستان ما أدى الى مقتل نحو 400 شخص وتدمير عشرات المنازل على جانبي الحدود.

 

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