صور .. عجوز يمني يبحث عن عروس بطريقة غريبة

العجوز متجولا في شوارع مدينة المكلا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عجوز يمني، يتجول في شوارع مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، بحثا عن عروس له بعد أن ماتت زوجته بحسب اللافتة التي علقها على عنقه.

ويظهر في الصورة رجل كبير في السن معلقا لافتة حول عنقه يعلن خلالها عن بحثه عن زوجة لترعاه هو وأولاده الخمسة بعد وفاة زوجته.

طريقة الرجل لفتت انتباه المارة

وكتب العجوز على اللافة "أشتي أتزوج، زوجتي ماتت وعندي 5 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 9 سنوات" واضعاً أسفلها اسمه و رقم هاتفه.

واستغرب المارة في الطريق هذه الطريقة للبحث عن زوجة ، وقال البعض إن العجوز ربما لم يجد من تقبل أن تتزوجه وترعى أطفاله.