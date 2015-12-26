شهيد جديد بالقدس والحصيلة 138 منذ أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح السبت, عن استشهاد الشاب مصعب محمد الغزالي، 26 عاماً، من واد قدوم بسلوان جنوب المسجد الأقصى, جراء إطلاق قوات الاحتلال النار صوب الشاب قرب باب الجديد بالقدس المحتلة, بزعم محاولته طعن جندي إسرائيلي.

وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تواجدت في المكان وفرضت طوقاً أمنياً على المنطقة, ومنعت المقدسيين من التواجد في المكان .

وذكرت مصادر أن الاحتلال أطلق النار على الشاب بزعم محاولته طعن أحد الجنود في شارع يافا بالقدس، وتركته ينزف على الأرض، حتى استشهد.

وأدعت شرطة الاحتلال أن "أفرادها أوقفوا الشاب وطلبوا منه هويته الشخصية، إلا أنه أخرج سكيناً وحاول طعن أحدهم، وقد أطلق جنود آخرين النار عليه وأصابوه بشكل مباشر".

وذكرت وزارة الصحة، أنه باستشهاد الشاب الغزالي ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم إلى 138 شهيداً.