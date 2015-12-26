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شاهد: تشييع جثماني فلسطينيين اثنين قتلتهما إسرائيل

26/12/2015

شارك مئات الفلسطينيين اليوم السبت  في جنازة امرأة فلسطينية قتلتها الشرطة الإسرائيلية أمس.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أن المرأة حاولت دهس ضباط شرطة بسيارتها في قرية سلواد بالضفة الغربية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السيارة زادت سرعتها منطلقة صوب ضباط شرطة الحدود الذين اتخذوا ساترا وأطلقوا النار على المركبة.

ولم يصب أحد من الضباط في الهجوم.

ومن جانب آخر شارك الفلسطينيون في مدينة غزة في جنازة فلسطيني قُتل بالرصاص عندما فتح جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على مجموعة من رماة الحجارة.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الاثني عشر أسبوعا الماضية 126 فلسطينيا على الأقل بينهم 77 وصفتهم السلطات بأنهم مهاجمون والباقون قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.

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