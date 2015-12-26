البث الحي
منوعات

دراسة: الكمبيوتر قد يسبب قصر النظر للأطفال

26/12/2015

حذرت دراسة طبية من قضاء الأطفال لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية قد يعرضهم للمعاناة من قصر النظر، وفقا للجنة خبراء من أطباء العيون في الولايات المتحدة.
فقد لاحظ أطباء العيون أنه خلال الخمسين عاما الماضية، زاد انتشار قصر النظر بين الأمريكيين، حيث أرجعوا ذلك إلى العمل على مقربة من شاشات الأجهزة الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر بدلا من الانطلاق في الهواء الطلق والتمتع بالضوء الطبيعي.
وقال الدكتور روهيت فارما مدير معهد جامعة كاليفورنيا الأمريكية، إن الأطفال الأمريكيين يقضون ساعات أطول من اللازم أمام شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة بدلا من الانطلاق في الهواء الطلق، خصوصا بين الأطفال والشباب فإن النظر على الأشياء القريبة بصورة مستمرة يؤثر سلبا على النظر.
وناقشت لجنة من 10 أطباء عيون في الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) في الاجتماع السنوي الأخير في لاس فيجاس، حيث اعتبرت المعلومات المقدمة، معلومات أولية، يعد قصر النظر من أكثر الأمراض انتشارا في المناطق الصناعية والحضرية منه في المناطق الريفية.
وكشف الباحثون أن الأطفال المنحدرين من شرق آسيا مهيئون جينيا لقصر النظر، إلا أن عادات الأطفال في تلك المناطق يمكن أن تزيد من معدلات قصر النظر  أكثر من ذلك.
وقال الخبراء إن المعدل الحالي لقصر النظر لدى الشباب في الصين يشكل 90% مقارنة بنحو 10 – 20 % قبل 60 عاما، ويقارن ذلك بمعدل 42% بالنسبة للأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 54 عاما، وفقا لأبحاث سابقة.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)