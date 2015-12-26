تحالف سوري تدعمه أمريكا ينتزع سدا على نهر الفرات

تحالف سوري ينتزع سدا من التنظيم _ أرشيف

قال متحدث إن تحالفا معارضا من جماعات كردية وعربية تدعمه الولايات المتحدة انتزع اليوم (السبت) سدا على نهر الفرات من تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من طائرات أمريكية ليقطع طريق إمداد رئيسيا على المتشددين على ضفتي النهر.

وقال العقيد طلال سلو المتحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية إن إنتزاع السد يساعد في عزل معاقل المتشددين في شمال حلب عن مناطق الى الشرق من نهر الفرات تقع بها مدينة الرقة التي أعلنتها الدولة الاسلامية عاصمة لها.

وأضاف سلو أن التقدم السريع خلال الليل لآلاف من مقاتلي تحالف قوات سوريا الديمقراطية مكنهم من انتزاع السيطرة على السد بعد ظهر اليوم السبت.

يذكر أن السد يزود مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بالطاقة ويبعد 22 كيلومترا عن الرقة.

ومنذ تشكيل التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن مقاتلوه عدة هجمات رئيسية على تنظيم الدولة الإسلامية على أمل استرداد الرقة في نهاية المطاف.

وقال سلو إن القصف الجوي المكثف للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة كان أساسيا لسرعة التقدم منذ بدء الحملة قبل أربعة أيام.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن مقاتلات التحالف شاركت في حملات سابقة وفي هذه الحملة وستشارك في الحملات المستقبلية أيضا، مشيرا إلى وجود شراكة استراتيجية يوفر بمقتضاها التحالف الغطاء الجوي على أن توفر جماعته القوات البرية.