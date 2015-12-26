بسبب حُلم.. أمريكي يُسجَن 28 عاماً !

قضى الأمريكي الأسود كلارنس موسى صاحب الـ 60 عاما 28 عاما من عمره خلف القضبان بسبب حلم رأته جارته أثناء النوم.

موسى أدين من قبل القضاء الأمريكي باغتصاب امرأة، وكان الدليل الوحيد ضده هو "حلم" روته الضحية عن الحادثة!

وأطلق سراح موسى مساء الأربعاء 23 ديسمبر/ كانون الأول، حيث قضى 28 عاما من عمره في السجن لاتهامه بجريمة اغتصاب، قالت الضحية أنها رأته يغتصبها في المنام.

وبحسب صحيفة الإندبندنتالبريطانية فإن الضحية هي جارة الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، تعرضت عام 1987 للاغتصاب، ولم تعرف من قام به حيث فقدت وهي تقاوم الجريمة عينا، بينما تهشمت 6 من عظام وجهها، كما تعرضت للضرب والتخدير أثناء الجريمة.

ولم تذكر الصحيفة أي تفصيلات عن مجرى التحقيق الذي ارتكز على حلم وبقعة دم لم يثبت أنها لموسى تم اخفائها لاحقا من قبل الشرطة ضمن إجراء غير قانوني.

وباءت كافة محاولات الرجل لنفي التهمة بالفشل وحوكم وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 28 عاما بتهمة الاغتصاب.

وبعد محاولات عديدة للإفراج عن موسى، جاء الفرج على يد سجين آخر في مقاطعة دنفر بولاية كولورادو الأميركية.. "جاكسون" هو الآخر متهم في قضية اغتصاب أخرى، بعث برسالة في العام 2013 اعترف فيها بأنه من قام باغتصاب السيدة التي اتهمت موسى باغتصابها، طالبا من موسى أن يتواصل مع السلطات من أجل إخبارهم بذلك.

وجاء في رسالة السجين المنقذ "لا أعرف ما ينبغي علي قوله، ولكن لنبدأ بإلقاء الضوء على من عاش طويلا في الظلام، هناك الكثير في قلبي، لا أدري من الذي حقق في هذه القضية لكن أرجوك أخبرهم أنه حان الوقت من أجل أن يستمعوا لي".

واتضح من خلال إعادة التحقيق أن بقعة الدم التي عثر عليها لم تكن من موسى، وأن مرتكب الجريمة ذكر اسمه في التحقيقات من قبل المجني عليها، لكن لم يلتفت أحد للتحقيق في ذلك الاتجاه، وأهملت المعلومة من قبل السلطات في دينفر، حسب ما أوردته الصحيفة.