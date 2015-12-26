بدء تنفيذ اتفاق خروج 2000 مسلح من جنوب دمشق

وينص الاتفاق، بحسب مصادر عدة، على خروج هؤلاء المسلحين وعائلاتهم ومدنيين اخرين ، كما ينص في مرحلته الثانية على "إزالة السواتر الترابية وتسوية أوضاع المسلحين (الذين فضلوا البقاء) وتأمين مقومات الحياة وعودة مظاهر مؤسسات الدولة..
ويتواجد تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة الحجر الأسود منذ يوليو 2014، ويستخدمها كقاعدة لشن هجومه ضد العاصمة. أما حي القدم القريب، حيث تتواجد فصائل مقاتلة، فلا يشهد عمليات عسكرية بسبب تنفيذ مصالحة فيه مع قوات النظام
وتعد مارع من أبرز معاقل الفصائل الإسلامية والمقاتلة، وبينها "جبهة النصرة" في ريف حلب الشمالي، كما تعتبر الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.
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