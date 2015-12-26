بالفيديو : مقتل فلسطيني معاق برصاص الجيش المصري

حصلت قناة الجزيرةعلى مقطع مصور لمقتل الشاب الفلسطيني المعاق ذهنيا إسحاق خليل حسان برصاص الجيش المصري خلال محاولته العبور نحو الحدود المصرية متجردا من ملابسه

ويظهر في الفيديو ذلك الشاب وهو متجرد نهائيا من ملابسه ويحاول العبور نحو الحدود المصرية عبر شواطيء رفح .،ورغم ان تجرده من ملابسه بالكامل وحركاته كلها كانت توحي بأنه مختل عقليا الا ان قوات حرس الحدود المصرية اطلقت عليه الرصاص وهو في الماء فاردته قتيلا .

ويظهر في الفيديو أيضا أحد عناصر الأمن الفلسطينية وهو يلوح لعناصر الجيش المصري بأن الشاب الموجود في المياه مختل عقليا ويطلب عدم اطلاق الرصاص عليه الا انهم أطقلوا النيران تجاهه فأردوه قتيلا .

ويظهر في الثواني الأخيرة في الفيديو الشاب الفلسطيني المعاق ذهنيا وهو مضرجا في دماءه وسط مياه البحر وقوات حرس الحدود المصرية تحمله ناحية الحدود المصرية ، وقالت مصادر أن جنود الجيش المصري أطلقوا نحو 15 رصاصة تجاه هذا الشاب المختل عقليا لإنه اجتاز الحدود المائية لمسافة 20 متر فقط .