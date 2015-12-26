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"الصايغ" رئيساً للاتحاد العام للأدباء العرب

26/12/2015

حبيب الصايغ يسار في إحدى الندوات (أرشيف)

اختار الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في مؤتمره العام السادس والعشرين المنعقد في أبوظبي الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ أمينا عاما للاتحاد خلفا للمصري محمد سلماوي.

وجاء اختيار الصايغ (60 عاما) لدورة مدتها ثلاث سنوات باجماع آراء الكتاب ممثلين في رؤساء الاتحادات العربية. ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. كما وقع الاختيار على عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب لشغل منصب النائب الأول للأمين العام.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن سلماوي قوله في مؤتمر صحفي "بعد استطلاع الآراء تبين أن المشاركين متمسكون بالمرشحين معا .. لذا تقرر أن يتم اختيارهما لقيادة هذا الاتحاد العريق."

يشار إلى أن سلماوي تولى الأمانة العامة للاتحاد منذ 2006 وأعلن عدم خوضه المنافسة مجددا على المنصب احتراما للنظام الأساسي للاتحاد ورغبة منه في التفرغ للابداع الأدبي.

يتكون الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب من تجمعات الأدباء والكتاب في الدول العربية -اتحاد أو رابطة أو جمعية- على أن تكون تلك التجمعات منتخبة ديمقراطيا.

وقد انطلقت الخميس في أبوظبي أعمال المؤتمر -الذي يستمر حتى 29 ديسمبر بمشاركة وفود 16 دولة وحضور وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ووزير الثقافة المصري حلمي النمنم.

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