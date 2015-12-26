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الجماعة الإسلامية تدعو"الإخوان" للتصالح وتلوح بتجميد التحالف

25/12/2015

 

أصدرت الجماعة الإسلامية في مصر بيانا دعت فيه الإخوان المسلمين إلى تجاوز الخلافات الداخلية بينهم ، والحفاظ على التحالفات القائمة بين الجانبين ولوح البيان في خاتمته إلى أن الجماعة قد تضطر لتجميد هذه التحالفات في حال صارت عبئا على الأمة والثورة .. 

وقال البيان إن الجماعة الإسلامية تتابع بأسى ما وصفه بتنامي الخلافات داخل صفوف الإخوان المسلمين ، وحثت الجماعة في بيانها الإخوان للجنوح إلى التصالح وإنهاء الخلافات . 

كما طالبت الجماعة في بيانها بأن ينأى الإخوان المسلمين عن التحالفات التي تم تدشينها مع الجماعة للدفاع عن الشعب ضد ما وصفه البيان بتغول مؤسسات القوة عقب انقلاب 3 يوليو وأشار البيان إلى أن هذه الخلافات وانتقالها إلى التحالفات قد يهدد وجودها أو يصيبها بالشلل .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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