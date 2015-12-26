الأمم المتحدة: مفاوضات بين الأطراف السورية 25 يناير

المبعوث الأممي لسوريا دي مستورا

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "ستافان دي ميستورا" عن أمله في انعقاد المفاوضات بين حكومة الرئيس السوري "بشار الأسد" والمعارضة في جنيف في 25من يناير/كانون الثاني، حسبما أفاد مكتبه (السبت).

وقال المكتب في بيان أن دي ميستورا "كثف جهود وساطته، ويعتزم إنجازها بداية يناير/كانون الثاني بهدف البدء بالمحادثات بين الأطراف السوريين في 25يناير في جنيف".

وأوضح البيان أن دي ميستورا "يعول على التعاون الكامل لجميع الأطراف السوريين المعنيين بهذه العملية" مضيفا أنه "يجب عدم السماح للتطورات الميدانية المتواصلة بعرقلة إجراء هذه المحادثات".

وأبدى النظام السوري (الخميس) استعداده للمشاركة في هذه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة نهاية يناير، لكنه اشترط الحصول أولا على "لائحة وفد المعارضة".

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى ما صدر عن اجتماعات فيينا في اكتوبر ونوفمبر الفائتين وإلى بيان جنيف في 2012 والتي تحدد معايير انتقال سياسي.

وفي 19 من ديسمبر/كانون الأول، تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه قرارا يحدد خارطة طريق من أجل حل سياسي للنزاع في سوريا، استنادا إلى ما توصلت إليه القوى الكبرى في فيينا.

وتابع بيان الأمم المتحدة أن "السوريين عانوا بما فيه الكفاية ولمأساتهم تداعيات في كل المنطقة وخارجها. أنهم يستحقون التزاما تاما من جميع ممثليهم الذين عليهم الأن أن يثبتوا روح قيادة ورؤية بعيدة الأمد لتجاوز خلافاتهم من أجل مصلحة سوريا".