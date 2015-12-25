النجم الإسباني راوول غونزاليز – أرشيف

شهد العام 2015 اعتزال مجموعة مميزة من لاعبي كرة القدم، أصحاب الخبرات الكبيرة والإنجازات بعالم كرة القدم العالمية، بعدما أعلنوا نهاية مسيرتهم مع الساحرة المستديرة. التقرير التالي يرصد 7 نجوم اعتزلوا كرة القدم فى 2015.

ريو فرديناند

الهداف الدولي الانكليزي، صاحب الـ 36 عاما، والذي لعب 81 مباراة دولية طوال مسيرته مع كرة القدم، أعلن اعتزاله في 30من مايو/آيار 2015.

بدأ "ريو فردينان"د مسيرته مع وست هام عام 1997 قبل الانتقال إلى ليدز يونايتد عام 2000، ثم بعد عامين إلى مانشستر يونايتد وأحرز معه بطولة الدوري 6 مرات وكأس انكلترا مرة واحدة ودوري أبطال أووبا عام 2008.

راؤول غونزاليز

أعلن النجم الإسباني (38 عاما) اعتزاله في 15 من سبتمبر/أيلول 2015 بعد إحراز اللقب 21 في مسيرته مع نادي نيويورك كوزموس الأمريكي.

سجل نجم ريال مدريد السابق (1994-2010) 323 هدفا في 741 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع النادي الملكي، وأحرز معه بطولة الدوري الاسباني 6 مرات، ودوري أبطال اوروبا 3 مرات، والكأس القارية للأندية مرتين.

وبعد الريال انتقل "راؤول" إلى فريق شالكه الالماني (2010-2012) ثم السد القطري قبل أن يستقر به الأمر مع فريق نيويورك كوزموس.

ريكيلمي

وضع الأرجنتيني "خوان رومان ريكيلمي" معشوق بوكا جونيورز، حدا لمسيرته مطلع العام 2015 في سن السادسة والثلاثين، والذي خاض مع ناديه 388 مباراة، سجل خلالها 89 هدفا وأحرز اللقب المحلي 5 مرات (1998 و1999 و2000 و2008 و2011) وكأس ليبرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية) 3 مرات (2000 و2001 و2007).

وخاض ريكيلمي 51 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفا وأحرز ذهبية أولمبياد بكين 2008.

لعب النجم الأرجنتيني مع برشلونة الإسباني (2002-2003) ومع فياريال (2003-2007) قبل أن ينهي مسيرته مع أرجنتينوس جونيورز.

تريزيغيه

أعلن الفرنسي "دافيد تريزيغيه" اعتزاله كرة القدم في 26 من يناير/كانون الأول 2015، حيث سجل الفرنسي-الأرجنتيني الذي أحرز كأس العالم 1998 وكأس أوربا 2000، 34 هدفا في 71 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي.

وسجل تريزيغيه 62 هدفا خلال 5 مواسم مع موناكو، و171 هدفا خلال 10 مواسم مع يوفنتوس الإيطالي، ودافع عن ألوان اليكانتي الإسباني وريفر بلايت ونيولز أولد بويز الأرجنتينيين قبل أن ينهي مسيرته مع بوني الهندي.

أحرز بطولة فرنسا مرتين (1997 و2000)، وبطولة إيطاليا عام 2002، وحل وصيفا مع يوفنتوس في دوري أبطال أوربا عام 2003.

ريفالدو

أعلن النجم البرازيلي اعتزاله كرة القدم فى سن 43 عاما بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات، لعب النجم البرازيلي "ريفالدو" لأندية برشلونة وبالميراس وديبورتيفو لاكورونيا وميلان.

بلانكو

أعلن المكسيكي المخضرم "كواتيموك بلانكو" صاحب الـ 42 عاما اعتزاله في 22 من أبريل/نيسان 2015 مع إحرازه أخر القابه في مسابقة كأس المكسيك مع نادي بويبلا من أجل التفرغ للسياسة.

بدأ "بلانكو" مسيرته عام 1992 مع فريق أمريكا وأحرز معه لقبا وحيدا في الدوري عام (2005) ولم يترك بلاده إلا لموسمين مع بلد الوليد الإسباني وموسمين أيضا مع فريق شيكاغو الأمريكي. خاض 3 مونديالات (1998و2002 و2010). ولعب 118 مباراة دولية.

ماركوس سينا :

أنهى البرازيلي الأصل والإسباني الجنسية "ماركوس سينا" مسيرته الكروية مع كرة القدم في سن 39 عاما، بعد مسيرة كروية حافلة مع فريق فياريال والمنتخب الإسباني، الذى توج معه بلقب يورو 2008، وأخيرا مع فريق كوزموزس الأمريكي.