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نصائح بسيطة للتخلص من "الشخير "

25/12/2015

الشخير من أكثر المشاكل المزعجة أثناء النوم إذ يسبب الإزعاج لشريك حياتك، وربما لنفسك، ولذا ينصح بمن تكون حالاتهم مرضية -كمرض اختناق النوم- أن يستشيروا الطبيب، ولكن بعض الحالات تعاني من الشخير لأسباب غير مرضية ويمكنهم اتباع النصائح البسيطة التالية للقضاء على الشخير أثناء النوم.

 1- النوم على أحد الجانبين

تعتبر أفضل وضعية للنوم تساعد على التخلص من الشخير، هي النوم على أحد الجانبين، إذ إن النوم على الظهر غالبا ما يسبب الشخير.

 2-الامتناع عن التدخين

يزيد التدخين من مشكلة الشخير، إذ يسبب التهاب المجاري التنفسية والبلعوم. فمن يرغب في التخلص من الشخير الإقلاع عن التدخين.

3-تحديد مسببات الحساسية

 ينصح خبراء الصحة بمراعاة تنظيف الغبار بشكل منتظم ومن يهوى تربية القطط والكلاب في منزله، فعليه منعهم من دخول غرفة النوم.

4-تنظيف الأنف جيدا قبل النوم

غالبا ما يكون الشخير من بين الآثار الجانبية لنزلات البرد والانفلونزا، لذلك ينصح خبراء الصحة بالاستحمام بالماء الساخن قبل النوم واستخدام غسول المياه المالحة لتنظيف الأنف.

5-إبقاء الحلق رطبا

جفاف الحلق والفم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة الشخير، لذا ينصح بشرب كمية كافية من الماء لمن يرغب في لتخلص من مشكلة الشخير.

6-استخدام الأعشاب الطبيعة

وينصح باستخدام الأعشاب الطبيعية مثل الزنجبيل وعشبة إيشنسا والحلبة لوقف الشخير الذي يحدث دون مبرر.

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