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مقتل وإصابة 15 سوريا في غارة روسية على مسجد بحلب

25/12/2015

قتل خمسة مصلين في قصف  روسي على مسجد في مدينة حلب  خلال أدائهم صلاة الجمعة اليوم  ، وأصيب 10 آخرون بجروح جراء هذا القصف .

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الاناضول فإن طائرة روسية قامت بقصف جامع "البتول" في حي الزبدية بمدينة حلب، شمالي سوريا، وقالت مصادر في الدفاع المدني في المدينة  إن مقاتلات روسية استهدفت الجامع الموجود في المنطقة الخاضعة لسيطرة معارضي النظام السوري، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة ظهر اليوم.

وقال مراسل الأناضول  أنه علم من مصادر محلية، أن الطيران الروسي، قصف أحياء، باب قنسرين، وكرم الطراب، وبستان القصر، في حلب القديمة، الخارجة عن سيطرة النظام، أيضًا.

وتتهم منظمة العفو الدولية ومنظمات دولية أخرى الطيران الروسي بقتل مئات المدنيين في سوريا واستخدام قنابل عنقودية محرمة دوليا . وقالت المنظمة في بيان لها قبل ايام ان جرائم روسيا في سوريا قد ترقي الي جرائم الحرب ،  وردت  موسكو  على تلك التقارير الدولية بالقول أنه ليس لديها علم أن طائراتها في سوريا قد قتلت مدنيين

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