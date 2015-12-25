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كندا تعترف بالفشل في استقدام 10 آلاف سوري

25/12/2015

رئيس الوزراء الكندي مع أسرة سورية

اعترفت الحكومة الكندية الجديدة  بمواجهتها مصاعب في تنفيذ خطتها باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري حتى نهاية  العام الجاري إلى الأراضي الكندية.

وقال تقرير لصحيفة "جلوب آند ميل" الكندية اليوم الخميس إن الوزير  المختص جون ماك كالوم قال إن تحقيق هذا الهدف لم يعد ممكنا بسبب عدد  رحلات الطيران المتاحة، وهو أقل من طاقة استيعاب اللاجئين.

وأضاف التقرير أن الوزير قال في لقاء صحفي إن العاملين معه يبذلون قصارى  جهدهم  في تلك المهمة.

قامت كندا منذ تولي الحكومة الليبرالية الجديدة برئاسة جوستين ترودو في  الرابع من نوفمبر/ تشرين ثان الماضي مهامها، وحتى الآن بنقل ما لا يزيد  على  2409 سوريين إلى الأراضي الكندية.

وقامت الصحيفة بإحصاء الأعداد اللازمة لرحلات الطيران مبينة أنه لنقل  اللاجئين الباحثين عن الحماية عبر الأطلسي حتى نهاية العام الجاري، فإنه  كان يلزم تسيير 25 رحلة طيران تنقل كل منها 304 ركاب .

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