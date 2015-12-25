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فيديو: قرويون هنود يطالبون السلطات بإسعاف فيل هاجم قريتهم

25/12/2015

سكان قرية تشاندان كاث في منطقة ميدنابور من ولاية البنغال الغربية في شرق الهند، هم ضحايا الهجمات التي تشيها قطعان من الفيلة على المناطق  المحيطة بالقرية، وفي أعقاب واحدة من تلك الهجمات عثروا على أحد الفيلة مصابا،  فطالبوا السلطات المعنية بمساعدته وعلاجه.

القرويون أبلغوا إدارة الغابات بضرورة  تقديم المساعدة للفيل المصاب،  فيما يقول  القرويون إن السلطات لم تلبِ نداءهم بصورة سريعة، وانتقدوا ما وصفوه بتجاهل مسؤولي إدارة الغابات لنداءاتهم المتكررة  بتقديم العون للمهاجم  المصاب.

وكثيرا ما تتكرر هجمات الفيلة  في ولاية البنغال الغربية  مما يسبب  إصابات خطيرة ووفيات بىن القرويين الذين يعيشون بالقرب من الغابات في أغلب الأحيان، إلا أن ذلك لم يثن الضحايا من السكان عن طلب المساعدة للفيل المهاجم ، والذي رقد يتلوى من الألم في أحد الحقول

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