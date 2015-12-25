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فيديو: عشرات القتلي في انفجار للغاز جنوبي نيجيريا

25/12/2015

قالت نيجيريا (الجمعة) إن عشرات قتلوا في انفجار بمحطة للغاز في في ولاية أنامبرا جنوبي البلاد، ونعى الرئيس "محمد بخاري" في بيان القتلى كما قدم العزاء لأسرهم.

كان صحفي محلي قال في وقت سابق إن ما يصل إلى 100 شخص قتلوا في انفجار بمحطة للغاز في جنوب شرق نيجيريا.

 

وأضاف الصحفي من موقع الحادث "رأيت نحو 100 جثة متفحمة". ولم يؤكد مسؤول في هيئة الإغاثة الحكومية عدد القتلى قائلاً إن عمال الهيئة مازالوا يقيمون الوضع. ووقع الانفجار أمس (الخميس) حين كانت شاحنة تفرغ غاز البيوتان في المنشأة التي تقع ببلدة "نيوي" بولاية "أنامبرا" بينما كان أناس يعيدون ملء أسطوانات غاز.

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