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فيديو: رغم برودة الطقس ملكة بريطانيا تحتفل بعيد الميلاد

25/12/2015

على الرغم من الطقس الممطر تجمع حشد من البريطانيين في استقبال العائلة المالكة البريطانية عند وصولها إلى كنيسة القديس المجدلية في ساندرينجهام لحضور احتفالات عيد الميلاد.

ووصلت الملكة إليزابيث إلى الكنيسة بمفردها في سيارتها التقليدية، وتبعها معظم أفراد العائلة المالكة بمن فيهم زوجها الأمير فيليب، دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت، والأمير هاري، فيما تغيب الأمير والأميرة شارلوت و جورج، ابنا الأمير وليام وكيت.

و ارتدت الملكة اليزابيث ثوبا أحمر وحملت مظلة، وقد غادرت الكنيسة بعد انتهاء القداس مباشرة ، بينما بقيت أسرتها لتحية الجماهير، وقد صافح الأمير هاري الجماهير والتقطت له صورا تذكارية قبل أن يغادر للانضمام الى عائلته.

ومن المقرر أن تبث الملكة اليزابيث رسالة للجمهور البريطاني في وقت لاحق من  الجمعة بمناسبة عيد الميلاد.

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