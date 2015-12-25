فيديو: السيستاني يطالب بتحرير القطريين المختطفين في العراق

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله على السيستاني إلى الإفراج عن مجموعة من القطريين المخطوفين في جنوب البلاد.

وقال "أحمد الصافي" ممثل "السيستاني" في خطبة الجمعة التي أذاعها التلفزيون الرسمي من مدينة كربلاء جنوبي بغداد "نطالب بإطلاق سراح المختطفين أيا كانوا".

وأضاف الصافي "نستنكر عمليات الاختطاف لأهداف سياسية ومن ذلك ما وقع مؤخرا من اختطاف لعدد من الصيادين الذين دخلوا البلد بصورة مشروعة".

كانت مجموعة كبيرة من المسلحين المجهولين قد اختطفت 26 قطريا على الأقل كانوا في رحلة صيد من معسكرهم في الصحراء بالقرب من الحدود السعودية هذا الشهر، فيما تمكن ما لا يقل عن تسعة من المخطوفين من الفرار وعبروا الحدود إلى الكويت.

وزير خارجية العراق "إبراهيم الجعفري" كان قد نفى الثلاثاء الماضي أية صلة لحكومته بعملية الاختطاف.