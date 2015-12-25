البث الحي
منوعات

فيديو: استشهاد فلسطينية بالضفة والاشتباكات تتواصل

25/12/2015

استشهدت امرأة فلسطينية بنيران جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاولتها  دهسهم بسيارتها في الضفة الغربية (الجمعة)  بينما لم يصب أحد منهم . 

وفي حادث منفصل على حدود قطاع غزة، قال مسؤول فلسطيني بقطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين من راشقي الحجارة الذين اقتربوا من السياج الحدودي فقتلوا أحدهم. 

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن مئات الفلسطينيين تجمعوا قرب الحدود وحاولوا إتلاف السياج بإلقاء الحجارة والإطارات المشتعلة، ما دفع الجنود لإطلاق الرصاص عليهم لمنع تسللهم.    

ومنذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول قتل عشرون إسرائيليا ومواطن أمريكي في حوادث مشابهة، وقتلت القوات الإسرائيلية أو مسلحون مدنيون 126 فلسطينيا على الأقل، بينهم 77 تصفهم السلطات بأنهم مهاجمون، بينما قتل الآخرون في اشتباكات مع قوات الأمن. 

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)