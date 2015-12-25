فيديو: استشهاد فلسطينية بالضفة والاشتباكات تتواصل

استشهدت امرأة فلسطينية بنيران جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاولتها دهسهم بسيارتها في الضفة الغربية (الجمعة) بينما لم يصب أحد منهم .

وفي حادث منفصل على حدود قطاع غزة، قال مسؤول فلسطيني بقطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين من راشقي الحجارة الذين اقتربوا من السياج الحدودي فقتلوا أحدهم.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن مئات الفلسطينيين تجمعوا قرب الحدود وحاولوا إتلاف السياج بإلقاء الحجارة والإطارات المشتعلة، ما دفع الجنود لإطلاق الرصاص عليهم لمنع تسللهم.

ومنذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول قتل عشرون إسرائيليا ومواطن أمريكي في حوادث مشابهة، وقتلت القوات الإسرائيلية أو مسلحون مدنيون 126 فلسطينيا على الأقل، بينهم 77 تصفهم السلطات بأنهم مهاجمون، بينما قتل الآخرون في اشتباكات مع قوات الأمن.