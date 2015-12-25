طعمة: نصف مليون نازح بسبب الغارات الروسية

أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية المؤقتة ـ أرشيف

قال أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، إنّ "غارات سلاح الجو الروسي، أجبرت قرابة 500 ألف سوري على النزوح"، منتقداً المجتمع الدولي لعدم التزامه بوعوده للشعب السوري.

وأضاف طعمة خلال مؤتمر صحفي عقده في ولاية غازي عنتاب التركية، أنّ السوريين يواجهون أوضاعاً صعبة، وأنّ المجازر، التي تحدث في الداخل السوري، أشد وأقسى من تلك التي حصلت أيام الحرب العالمية الثانية، مطالباً أصدقاء الشعب السوري، بزيادة الدعم الإنساني، لا سيما مع حلول فصل الشتاء.

وأكد طعمة أنّ المقاتلات الروسية نفذت غاراتها دون تمييز بين المواقع المدنية والعسكرية، مشيراً أنّ "الروس يعتبرون الجيش السوري الحر والفصائل الأخرى، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية".

ولفت رئيس الحكومة السورية المؤقتة أنّ "المقاتلات الروسية استهدفت، منذ بدء عملياتها الجوية في سوريا، 14 مستشفى، و14 مركزاً لتقديم المساعدات، إضافة إلى 9 مقرات تعليمية، و22 مخبزاً، و14 مركزاً للبنى التحتية"، مطالباً المجتمع الدولي بتزويد المعارضة السورية بالسلاح المتطور، "لصد الاعتداءات الروسية الجوية".

وقال إنهم قبلوا المشاركة في المفاوضات التي ستستأنف في مدينة جنيف السويسرية، مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل لتخفيف آلام الشعب السوري.

وأوضح طعمة أنّهم بذلوا كل ما في وسعهم لإنهاء الأزمة السورية، وأنّ مشاركتهم في المفاوضات مع النظام "القاتل"، تأتي بعد نفاد كافة المحاولات.