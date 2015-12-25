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صحيفة: أمريكا أجرت اتصالات سرية مع نظام الأسد

25/12/2015

تواصل الأمريكان مع ضباط يمكنهم القيام بانقلاب على الأسد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس إن مسؤولين أمريكيين أجروا اتصالات سرية مع أعضاء في حكومة الرئيس بشار الأسد، واستكشفوا سبل التشجيع على القيام بانقلاب عسكري في عام 2011.

وقالت الصحيفة استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 20 شخصا منهم مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن مسؤولي مخابرات أمريكيين حدَّدوا ضباطا في الجيش ينتمون إلى الطائفة العلوية التي ينحدر منها الأسد ويمكنهم قيادة انقلاب لكنهم لم يجدوا مواطن ضعف تذكر يمكن استغلالها.

وأضافت الصحيفة أن هذه التحركات جرت حينما بدأت حكومة الأسد حملتها على الاحتجاجات المناهضة لها وبدأ الجنود ينشقون عن الجيش.

ونقل الصحيفة عن مسؤول رفيع سابق في الحكومة الأمريكية قوله "سياسة البيت الأبيض في عام 2011 كانت محاولة الوصول إلى انتقال في سوريا عن طريق إيجاد ثغرات في النظام وعرض حوافز على الناس ليتخلوا عن الأسد."

وقالت الصحيفة إن حكومة الرئيس باراك أوباما تحولت عن محاولة التأثير على حكومة الأسد لتتجه نحو مساندة مقاتلي المعارضة السورية في عام 2012.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وسوريا تحادثوا وجها لوجه أو بعثوا برسائل بعضهم إلى بعض من خلال أطراف ثالثة منها روسيا وإيران حليفتا سوريا.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن نائب وزير الخارجية وليام بيرنز أجرى محادثتين هاتفيتين مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ليحذر نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية على نطاق واسع.

وأوضح مسؤول أمريكي رفيع أن الاتصالات السرية كانت مختلفة عن تلك التي أجريت مع كوبا أو إيران والتي كانت الولايات المتحدة تعتقد فيها أنه يمكنها تسوية القضايا في هدوء ولكنها كانت أكثر تركيزا على جوانب مُعيَّنة.

وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحيفة "قلنا مرارا : يمكنكم خلق بيئة أفضل لوقف إطلاق النار إذا توقفتم عن إسقاط البراميل المتفجرة."

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