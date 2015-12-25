البث الحي
منوعات

شاهد: قوات النظام تدمر آثارا في قلعة "بصرى" التاريخية

25/12/2015

استهدف طيران النظام السوري مدينة "بصرى" الشام والقلعة الأثرية ببراميل متفجرة في درعا جنوب سوريا وهي المنطقة الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية بريف درعا الشرقي، مما أدى إلى دمار كبير وأضرار جسيمة لحقت بالقلعة وبالساحة المطلة على المدرج الروماني الذي لحق به أضرار بالغة في أعمدته.

وكانت بصرى الشام خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، إلا أن قوات المعارضة فرضت سيطرتها على المدينة في  25 مارس من الماضي.

وتعتبر مدينة بصرى الشام من أهم المدن الأثرية الرومانية في العالم، حيث تحتوي على العديد من الآثار، كالمدرج الروماني والقلعة و سرير بنت الملك، وقد تعاقبت عليها العديد من الحضارات ، ومن أسماء المدينة "بوسترا – نياتراجانا" وهي مصنفة ومسجلة دوليا في اليونسكو ضمن قائمة مواقع التراث العالمي. 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)