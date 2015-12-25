شاهد: قوات النظام تدمر آثارا في قلعة "بصرى" التاريخية

استهدف طيران النظام السوري مدينة "بصرى" الشام والقلعة الأثرية ببراميل متفجرة في درعا جنوب سوريا وهي المنطقة الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية بريف درعا الشرقي، مما أدى إلى دمار كبير وأضرار جسيمة لحقت بالقلعة وبالساحة المطلة على المدرج الروماني الذي لحق به أضرار بالغة في أعمدته.

وكانت بصرى الشام خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، إلا أن قوات المعارضة فرضت سيطرتها على المدينة في 25 مارس من الماضي.

وتعتبر مدينة بصرى الشام من أهم المدن الأثرية الرومانية في العالم، حيث تحتوي على العديد من الآثار، كالمدرج الروماني والقلعة و سرير بنت الملك، وقد تعاقبت عليها العديد من الحضارات ، ومن أسماء المدينة "بوسترا – نياتراجانا" وهي مصنفة ومسجلة دوليا في اليونسكو ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.