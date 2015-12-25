شاهد: قارئ قرآن مشهور يغني كليب "سيدنا المسيح"

أطلق الفنان السوري يحيى حوى أغنية مصورة جديدة تحت عنوان "سيدنا المسيح" .

وحسب حوى فقد استغرق تصوير الأغنية والإعداد لها نحو عامين كاملين، بإشراف طاقم عمل مكون من مسلمين ومسيحيين وعرب وأوروبيين.

ويستعرض الكليب مأساة اللاجئين السوريين وغرقهم في البحر المتوسط أثناء رحلتهم إلى أوربا.

وتم تصوير أجزاء من الفيديو كليب في منطقة أم قيس شمال الأردن ذات الآثار الرومانية الشهيرة.

العمل الجديد من إخراج نورس أبو صالح والتوزيع الموسيقي لأحمد رامي.

والأنشودة تأتي ضمن ألبوم "العذراء والمسيح" الذي يؤديه كل من: فضل شاكر، يحي حوى، أبو عبد الملك، محمد العزاوي، أبو علي، الضحيان، مظفر.

ويأتي إطلاق الأنشودة ضمن الألبوم الجديد بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

ويعتبر حوى من رواد الإنشاد الديني في العالم العربي، وهو صاحب خلفية دينية إسلامية حيث نشأ في مكة المكرمة بالسعودية ودرس الشريعة في الأردن، وكان إماماً لأحد أكبر مساجد العاصمة الأردنية عمّان.