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رائد فضاء يجري اتصالا هاتفيا بالأرض عن طريق الخطأ

25/12/2015
 

اعتذر رائد الفضاء البريطاني "تيم  بيك" عن طلب رقم هاتف عن طريق الخطأ من الفضاء. 

وكتب بيك عبر حسابه على موقع تويتر: "أود أن أعتذر للسيدة التي قمت  بالاتصال بها هاتفيا  عن طريق الخطأ وقلت "مرحبا, أهذا كوكب الأرض؟", لم  تكن هذه مكالمة على سبيل المزاح .. الأمر لايعدو  عن كونه رقما خاطئا ".

ووصل بيك الذي يبلغ من العمر 43 عاما  عاما وهو قائد مروحية سابقا, إلى محطة الفضاء الدولية في  15 من ديسمبر الجاري بصحبته رائدي الفضاء, الأمريكي  "تيموثي كوبرا" البالغ من العمر  52 عاما والروسي "يوري مالينتشينكو" 53عاما.

وكتب بيك في مدونته أن محطة الفضاء الدولية سوف تمر اليوم الجمعة فوق  الحدود الإسبانية-الفرنسية بعد غروب الشمس في انجلترا.

ويعد بيك أول بريطاني يصل   إلى  المحطة التي تدور في مدارها, وهو ثامن  بريطاني يقوم برحلة  إلى  الفضاء بعد خضوعه للتدريب لستة أعوام.

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