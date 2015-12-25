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بالفيديو :اردوغان ينقذ شابا تركيا من الانتحار

25/12/2015

انتشر بشكل واسع مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو  يتوقف بموكبه لإنقاذ شاب تركي من الانتحار ، ويظهر في الفيديو موكب اردوغان متوقفا فوق أحد الجسور الممتدة عبر  مضيق البوسفور فيما يحاول حراسه  الشخصيين اقناع شاب – يحاول الانتحار بالقفز من فوق الجسر – بالعدول عن الفكرة .

وقام أردوغان  بفتح نافذة سيارته ليتأكد الشاب من وجوده داخلها ،وبعد أن تأكد الشاب التركي من أن اردوغان هو الذي يلوح له من داخل السيارة تراجع عن فكرة الانتحار وذهب برفقة الحرس  الرئاسي وسلم على أردوغان ودار بينهما حوار قصير تخللته مشاهد لبعض مرافقي اردوغان وهم يربتون فوق كتف الشاب ،وانتهي الموقف بمصافحة الشاب  للرئيس التركي وتقبيل يده ، فيما انصرف بعد ذلك في مرافقة الحراس إلى أحدى السيارات فيما يبدو. 

 

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