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بابا الفاتيكان: الاستهلاكية أدت إلى تسميم المجتمع

25/12/2015

البابا فرانسيس ـ بابا الفاتيكان ـ رويترز

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إن النزعة الاستهلاكية أدت إلى تسميم المجتمع الحديث، وحث البابا المؤمنين على "التصرف بعقلانية" وإظهار التراحم والتعاطف.

وأضاف البابا في كلمة خلال قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة القديس بطرس بروما أن المسيح" يدعونا إلى التصرف بعقلانية" حتى في خضم سيطرة النزعة الاستهلاكية، وبعبارة أخرى "بطريقة بسيطة، متوازنة، متسقة، قادرة على استشراف ما هو ضروري وانجازه".

وانتقد ما وصفه بثقافة اللامبالاة والتي تتحول إلى انعدام الرحمة، مشددا على ضرورة وجود شعور قوي بالعدالة.

ودعا  البابا "المنغمسين" في الشهوات والممتلكات والمظاهر السطحية إلى العودة إلى القيم الجوهرية للحياة.

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