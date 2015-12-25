العين يحسم لقب بطل "الشتاء" بالدوري الإماراتي

توج العين بلقب بطل الشتاء "الرمزي" الجمعة بعد فوزه الصعب على مضيفه الإمارات بهف مقابل لا شيء ضمن مباريات المرحلة الثالثة عشرة الاخيرة من ذهاب الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وانتظر العين حتى الدقيقة 76 ليسجل هدف الفوز بعدما أخطأ حارس مرمى الامارات علي صقر في إبعاد كرة عرضية لتصل الى المدافع إسماعيل أحمد الذي ارتقى لها برأسه ووضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده من النقاط إلى 34 نقطة محتلا بها الصدارة بفارق 9 نقاط عن النصر الثاني و10 عن الأهلي الثالث الذي يلعب غدا مع الشعب في ختام المرحلة وهو يملك مباراتين مؤجلتين مع الامارات والوصل لن تؤثر نتيجتهما على صدارة العين.

بينما بقى الإمارات في دائرة المهددين للهبوط الى الدرجة الثانية بعدما توقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.