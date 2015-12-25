العطية: شرعية الأسد أبرز نقاط الاختلاف مع روسيا

قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إن شرعية الرئيس السوري بشار الأسد إحدى أبرز نقاط الاختلاف مع روسيا عند التطرق للملف السوري، مضيفا "روسيا وعدت بمحاربة الإرهاب ونحن نرى أن الأسد هو الداعم للإرهاب في سوريا ".

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بالعاصمة الروسية موسكو أبدى العطية اعتراضه على وضع قوائم بأسماءالفصائل المعارضة قبل إجراء حادثات سلام بشأن سوريا.

وقال " نحن ضد إطلاق الشائعات ولا بد من دراسة دوافع الجماعات التي حملت السلاح في سوريا . ونحن نعتبر أن نظام الأسد فاقد للشرعية في بلده " .

وأضاف العطية أنه " تمت مناقشة التحديات الجسيمة التي تقع على عاتقنا تجاه شعوبنا في ظل تعاظم خطر الإرهاب " .

وأكد على ضرورة دعم مواصلة عملية سياسية جادة من أجل إنهاء المأساة السورية، مشددا على ضرورة إنشاء هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة في سوريا والالتزام بثوابت العدالة الانتقالية .

وأوضح أن المحادثات التي أجريت مع الجانب الروسي كان جديدة وبناءة ، مشيرا إلى أن قطر تتطلع إلى أفاق أوسع في التعاون مع روسيا.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن حل الأزمة في سوريا سيترتب عليه حل أزمة العراق .

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لديها مواقف مشتركة مع قطر فيما يتعلق بتطوير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية ومجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي.

وأشار لافروف إلى أن بلاده معنية بإنشاء جبهة عالمية لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه تم الاستماع لرؤية قطر في هذا الصدد.

وأكد على سعي الجانبان الروسي والقطري إلى إيجاد حلول سيايسة معقولة لأزمات المنطقة خاصة في ليبيا واليمن، مضيفا أن روسيا مقتنعة بضرورة مواصلة الحوار مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي .

وقال وزير الخارجية الروسي إن مسألة شرعية النظام السوري شائكة ، مشيرا إلى أن بلاده لها وجهة نظر مختلفة مع قطر ودول أخرى فيما يتعلق بشرعية نظام بشار الأسد في سوريا .

وأوضح أن بيان جنيف رفضه عدد الشركاء الغربيين بسبب عدم تضمينه ضرورة تنحي الأسد، لافتا إلى أن المجموعة الدولية لدعم سوريا اتفقت على ضررة إحياء مفاوضات جنيف .