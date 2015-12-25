العبادي: تحرير الموصل سيتم بعد الانتصار في الرمادي

حيدر العبادي ـ رئيس الوزراء العراقي

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الجمعة إن القوات المسلحة العراقية ستتحرك لاستعادة مدينة الموصل الرئيسية في شمال البلاد من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية بمجرد أن تنتهي من السيطرة على مدينة الرمادي الغربية.

وستحرم استعادة الموصل تنظيم الدولة من أكبر مركز سكاني يهيمن عليه في كل من العراق وسوريا وهو ما يترتب عليه حرمانه من مصدر رئيسي للتمويل وتقويض نفوذه.

والمسافة الفاصلة بين الرمادي والموصل حوالي 420 كيلومترا تقريبا.

وبدأت القوات العراقية هجوما الثلاثاء لإخراج مقاتلي الدولة الإسلامية من وسط مدينة الرمادي وهي آخر منطقة يسيطرون عليها في المدينة التي سقطت في قبضتهم في مايو/ آيار.

واستولى التنظيم على الموصل ثاني كبرى المدن العراقية في 2014 في هجوم أجبر القوات الحكومية على الانسحاب من ثلث أراضي البلاد.

وقال العبادي في بيان نشره موقع الكتروني حكومي "تحرير الموصل العزيزة سيتم بتعاون ووحدة جميع العراقيين بعد الانتصار المتحقق في مدينة الرمادي."

وقال قادة في الجيش العراقي يوم الأربعاء إن تحرير الرمادي سيستغرق أياما.