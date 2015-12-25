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الطلحاوي: يجب الاحتفاء وليس الاحتفال بالمولد النبوي

25/12/2015

قال الشيخ جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن التجمعات الأسرية وإقامة الموائد والأكلات  الخاصة في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر مستحدث،  مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها طوال حياته.

وأضاف الطلحاوي خلال مشاركته في برنامج ساعة صباح على شاشة الجزيرة مباشر، أنه يجب الاحتفاء القائم على  حب الرسول الحقيقي واتباع سنته أما الاحتفال ففيه بعض التجاوزات على حد قوله، مشيرا إلى أن الاحتفاء هو الذي يعطي الرسول الكريم حقة كونه تكريما وتعظيما لقدر النبي .

وأوضح أنه  منذ أربعة عشر عاما ومازال الرسول محمد صلى الله علية وسلم قدوة للإنسان في  جميع المجالات مستشهدا بالآية الكريمة " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا ". 

وطالب  الشيخ الآباء والأمهات  بتربية أبنائهم على كتاب الله  وسنة الرسول  محمد عليه الصلاة والسلام لزرع القيم والأخلاق بداخلهم .

وأضاف عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنه من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى في أرض الشام وهي أرض المحشر.

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