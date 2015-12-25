الطفلة الفلسطينية التي أبكتها ميركل تحصل على "الإقامة "

الطفلة الفلسطينية تبكي أثناء لقاء سابق مع ميركل حصلت الطفلة الفلسطينية ريم التي تسببت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بكاءها الصيف الماضي على تصريح إقامة لمدة عامين في المانيا هي وعائلتها وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية

كانت الطفلة الفلسطينية التقت وأنجيلا ميركل في الصيف الماضي على هامش لقاء المستشارة الألمانية بتلاميذ مدارس في مدينة روستوك قد أثار ردود فعل واسعة وخلق حالة تعاطف كبيرة مع الطفلة حيث قالت ريم للمستشارة الألمانية : "لدي أحلام كغيري، أرغب في الدراسة الجامعية وهذا هدف وأمنية أتمنى تحقيقهما.،.ليس من السهل رؤية الغير وهم يستمتعون بحياتهم وأنا لا أستطيع فعل الشيء نفسه".

وسألت الطفلة المستشارة الالمانية فيما إذا سيتم ترحيلها فعلا من ألمانيا.فردت ميركل : "أتفهم الأمر بالطبع، لكن السياسة تكون أحيانا قاسية.. تعرفين بالطبع أن هناك الآلاف والآلاف من اللاجئين في المخيمات بلبنان. ليس بوسعنا أن نقول للجميع يمكنكم المجيء إلى هنا". وأكدت ميركل في نهاية حديثها على أن بعض اللاجئين سيتعين عليهم المغادرة".

كلام المستشارة هذا دفع الطفلة إلى البكاء، ما جعل المستشارة تتعاطف معها وتربت على كتفها. وأثار هذا لموقف حينها جدلا كبيرا على الإنترنت ، وطالب بعض السياسيين من مختلف الأحزاب بمراعاة ظروف العائلة والأخذ بنظر الاعتبار اندماجها وتفوق الطفلة في دراستها، وهذا ما حصل فعلا بإعطاء العائلة تصريح إقامة في ألمانيا.

يذكر أن عائلة ريم كانت حاصلة سابقا على إقامة مؤقتة حتى مارس 2016، وكانت لا تعرف مصيرها بعد ذلك.