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الصين: اكتشاف كنز من العملات الذهبية تم صكها قبل الفي عام

25/12/2015

العثور على كنز من العملات الذهبية شرق الصين

تم اكتشاف كنز من الذهب يعود تاريخه لـ 2000 عام مضت في ضريح أول أمير لهايهون، وهو اسم قديم لمملكة صغيرة في مدينة نانتشانغ عاصمة مقاطعة جيانغشي بشرق الصين. 

وأثارت أنباء الكنز اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام الصينية، وقد ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية /شينخوا/ أنه تم اكتشاف ما مجموعة 285 قطعة من العملات الذهبية في الضريح الذي يعود تاريخه إلى عهد أسرة هان الغربية (206 ق م – 24م)، من ضمنها 96 عملة تم العثور عليها أمس. 

وقال شين لي شيانغ، مدير فريق خبراء الآثار الذين قاموا بالاكتشاف، أن هذا يعد أكبر اكتشاف لمقبرة من عهد أسرة هان من حيث عدد العملات الذهبية، وتزن كل قطعة من تلك العملات حوالي 250 جراما.

 

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