الدولار يسجل أدنى مستوياته في شهرين مقابل العملة اليابانية

الدولار يسجل أدنى مستوياته في شهرين مقابل الين

انخفض سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الين الياباني أثناء التعاملات الآسيوية (الجمعة) في تداول ضعيف في عيد الميلاد مع مواصلة المستثمرين مبيعات لجني أرباح العملة الأمريكية قبل نهاية العام.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية – حوالي 0.1 في المئة إلى 97.887 مبتعدا كثيرا عن أعلى مستوى له في شهرين البالغ 99.294 الذي سجله الأسبوع الماضي في اعقاب رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن مؤشر الدولار يتجه لإنهاء الأسبوع منخفضا 0.7 في المئة وإنهاء شهر ديسمبر/ كانون الأول على خسائر تزيد عن 2 في المئة فإنه يبقى مرتفعا 8.5 في المئة عن مستواه في بداية العام.

وأمام العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.21 في المئة إلى 120.17 ينا بعد أن سجل في وقت سابق 120.12 ينا وهو أدنى مستوى منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني ومقتربا من مستوى 119 ينا الذي لم ينزل عنه منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول. وتراجع اليورو أمام العملة الأمريكية 0.06 بالمئة إلى 1.0962 دولار.