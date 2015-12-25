أوكرانيا توافق على ميزانية التقشف مدعومة من النقد الدولي

أوكرانيا توافق على ميزانية التقشف 2016 – أرشيف

وافق البرلمان الأوكراني اليوم الجمعة على ميزانية العام 2016 بعجز 3% في اجمالي الناتج المحلي، في خطوة مهمة لحصول البلاد على المساعدات الضرورية من صندوق النقد الدولي والدول الغربية.

وأقر البرلمان الميزانية بعد نقاش محتدم استمر طوال الليل، وانتهى بموافقة 263 نائبا اي اكثر بـ40 صوتا من العدد الادنى المطلوب.- بحسب رويترز

وقالت وزيرة المالية الاوكرانية ناتالي جاريسكو على صفحتها على فيسبوك أن "العملية كانت طويلة ومؤلمة".

وعارض أعضاء البرلمان خطة الحكومة برفع الضرائب لزيادة دخل الميزانية، وإجراءات التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها.

وقال صندوق النقد الدولي ودول مجموعة السبع الغنية التي تدعم كييف في نزاعها المستمر منذ 20 شهرا ضد المتمردين الموالين لروسيا، إن أوكرانيا لا يمكنها أن تحقق نموا مستداما دون وجود قاعدة عريضة من الضرائب تلغي الامتيازات للأفراد والشركات.

وتحتاج أوكرانيا التي تعاني من اضطرابات وأزمة اقتصادية إلى المساعدات، وتعتبر هذه الخطوة مهمة للحصول عن قرض تم إرجاؤه من صندوق النقد الدولي قيمته 1,7 مليار دولار (1,6 مليار يورو) اضافة إلى مساعدات غربية اخرى.

وخرجت أوكرانيا من الركود في الربع الثالث من العام المالي، الا أنه يتوقع ان تشهد انخفاضا بنحو 10% في اجمالي الناتج المحلي لعام 2015.