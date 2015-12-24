5 شهداء برصاص الاحتلال منذ الصباح

إحدى عمليات الدهس (فلسطين الآن)

استشهد (الخميس) خمسة شبان فلسطينيين، ثلاثة ارتقوا في 3 عمليات دهس وطعن أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين، فيما ارتقى آخران في اشتباك مسلح في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأكدت مصادر طبية عصر اليوم ارتقاء الشابين بلال زايد ولؤي أصلان من مخيم قلنديا، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للمخيم.

وذكرت المصادر أن زايد وأصلان استشهدا برصاص الاحتلال فيما أصيب 6 آخرين بجروح، بينما أطلق جنود الاحتلال الرصاص على سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني التي هرعت لإسعاف الشهيدين والمصابين.

وأوضحت أن الاشتباك وقع بعدما زعمت قوات الاحتلال أن اقتحامها لمخيم قلنديا جاء للبحث عن شقيق منفذ عملية الدهس بقرية جبع شمال شرق القدس بدعوى أنه كان برفقة شقيقه الشهيد وسام أبو غويلة لحظة تنفيذ العملية.

وارتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم الخميس إلى خمسة، ثلاثة منهم من مخيم قلنديا شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر أن جنديين إسرائيليين أصيبا في المواجهات المندلعة في مخيم قلنديا، فيما أصيب مستوطنان بعد إلقاء الحجارة على سيارتهم على دوار قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة.

وقبل الاشتباك قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 4 آخرون، في عمليتي طعن بسلفيت والخليل، وعملية دهس شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، بأن جنديا أصيب بجراح ادعت أنها طفيفة في هجوم دهس بسيارة على حاجز قرب المستوطنة القريبة من قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت أن منفذ عملية الدهس في قرية جبع هو الشهيد وسام أبو غويلة (22 عاما) من مخيم قلنديا، وأوضحت القناة أنه تم إطلاق النار على أبو غويلة الذي كان يستقل حافلة مما أدى إلى استشهاده، بينما شرعت طواقم نجمة داوود الحمراء بإسعاف الجندي المصاب.

وعلى المدخل الجنوبي لمدينة الخليل أعدم الاحتلال بدم بارد الشاب إياد إدعيسات (25 عاماً) من بلدة يطا بزعم محاولته طعن أحد الجنود، على حاجز سدة الفحص هناك.

وزعمت مصادر إسرائيلية، أن الشاب طعن أحد الجنود على حاجز سدة الفحص جنوب الخليل بـ "مفك براغي" ولم يصب بجراح، مما أطلق الجنود النار على المنفذ وأصابوه بجراح خطيرة وأعلن عن استشهاده.

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا أكثر من 10 رصاصات على الشاب وتركوه ينزف.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قتل مستوطن متأثراً بجراحه وأصيب آخر في عملية طعن نفذها الشاب محمد زهران عبدالحميد زهران 23 عاماً من قرية كفر الديك.

وادعت القناة أن المنفذ قام بتنفيذ عملية الطعن في المنطقة الصناعية بمستوطنة "أرئيل" القريبة من مدينة سلفيت، وجرى إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال واستشهد على الفور.