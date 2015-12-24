44 برلمانيا إخوانيا يتقدمون بمبادرة لحل "أزمة الجماعة"

تقدم تقدم 44 نائبا برلمانيا سابقا عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمبادرة لحل الأزمة المتصاعدة داخل الجماعة .

وأشار الموقعون على تلك المبادرة إلي أنهم قدموها منذ نحو 40 يوماً إلى اللجنة الإدارية العليا بالداخل الخاصة بجماعة الإخوان. وأنهم عكفوا على إعدادها منذ شهور وأنهم عقدوا جلسات استماع منذ شهر اغسطس الماضي مع جميع الوان الطيف الإخواني من داخل مصر وخارجها للصول الي تلك المبادرة .

واعتبر هؤلاء النواب أن ما طرحوه في تلك المبادرة يمثل خارطة طريق قادرة على وضع الجماعة على الطريق الصحيح.

ومن أبرز النقاط التي نصت عليها مبادرة نواب الحرية والعدالة الوقف الفوري لكافة أشكال التراشق الإعلامي من جميع الأطراف، والإسراع برأب الصدع والتعجيل بتشكيل هيئات شورية لكل المستويات الإدارية وايجاد تمثيل مناسب للشباب والمرأة في كافة المستويات داخل الجماعة

كما نصت المبادرة على أنه يستبعد من الانتخابات القادمة كل من أمضى في موقعه دورة انتخابية

ودعت المبادرة إلي تمثيل إخوان الخارج في الانتخابات المقبلة للجماعة سواء كانت انتخابات مكتب الارشاد او مجلس شورى الجماعة ،ووصفت المبادرة الخارج والدخل بأنهم وحدة واحدة

ودعا الموقعون على المبادرة إلي اتخاذ عدة خطوات لتتنفيذها ومنها اجراء انتخابات شاملة داخل الجماعة "مجلس شورى جديد- مكتب ارشاد جديد –مجلس رابطة جديد –مكتب خارج جديد"

وجمع أصحاب الرأي و الخبرة والاختصاص وشركاء الثورة للوصول الي رؤية استراتيجية واضحة المعالم بعد اعتمادها من مجلس الشورى العام خلال شهرين من تاريخ انتخابه

وكشف الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس الشوري المنحل وأحد الموقعين على المبادرة أنها بدأت منذ يوم 26 من اغسطس الماضي ،ولفت في حديثه لقناة الجزيرة مباشر الي انها مبادرة توافقية ولا تنحاز لطرف ضد طرف ، واشار الي أن 97 % من نواب الحرية والعدالة ممن هم خارج السجون وافقوا علي المبادرة

ومن بينهم عبد الموجود الدرديري الموجود في أمريكا والدكتور حلمي الجزار من مصر والدكتور اكير بسام المتواجد في القرن الافريقي .

من جانبه قال الدكتور أيمن صادق عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة أن المشكلة بين أطراف الأزمة ليست في المنهج و ولا في الفكر لكن في الرؤية والخطوات التي يجب اتخاذها لإسقاط الانقلاب