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ميسي: رونالدينيو قبل رحيله عن برشلونة طلب مني ارتداء قميصه

24/12/2015

ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الأسباني – الجزيرة

كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني أن اللاعب البرازيلي رونالدينيو طلب منه – قبل رحيله عن النادي الكتالوني عام 2008- أن يرتدي قميصه رقم 10.  

وانضم رونالدينيو إلى صفوف برشلونة عام 2003 ليرتدي القميص رقم 10 خلفا للاعب وسط الميدان الأرجنتيني خوان رامون ريكلمي الذي كان قد انضم إلى صفوف فياريال لمدة عامين على سبيل الإعارة.

ورحل النجم البرازيلي عن برشلونة بعد ذلك التاريخ بستة أعوام سجل خلالها 100 هدف في 200 مباراة.

وأوضح ميسي في مقابلة مع شبكة "برسا تي في" التلفزيونية أن رونالدينيو وعده بمنحه القميص رقم 10 قبل أشهر من إعلان رحيله.

وقال ميسي: "قبل أن يرحل رونالدينيو عن النادي بأشهر قليلة كان هناك الكثير من الأشياء التي تشغله".

وأضاف: "كان يعرف أنه سيرحل وطلب مني أن آخذ قميصه، لقد أخذت القميص دون النظر لما قام به أثناء ارتداؤه إياه .. لو نظرت إلى هذا الأمر ما كنت لآخذه".

وفاز ميسي مع برشلونة بـ 21 بطولة مرتديا القميص الذي يحمل الرقم 10، و26 بطولة منذ ظهوره مع العملاق الأسباني.

وأثنى ميسي على نجم فريقه السابق ،رونالدينيو، مشيدا بالطريقة الودودة التي استقبله بها عندما بدأ مسيرته مع برشلونة.

وتابع: الجميع رحبوا بي داخل غرفة خلع الملابس ولكن رونالدينيو رحب بي بطريقة رائعة .. التأقلم داخل غرفة خلع الملابس لم يكن سهلا ولكنه جعله سهلا بالنسبة لي .. لقد كنت أشعر براحة كبيرة ليس بفضل استقبال رونالدينيو فقط ولكن بفضل ترحيب الجميع".

 

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