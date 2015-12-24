البث الحي
منوعات

منع عائلات بريطانية مسلمة من السفر للولايات المتحدة

24/12/2015

برزت القضية عقب دعوة ترامب لمنع المسلمين من دخول أمريكا
 

قالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إن أكثر من 20 عائلة بريطانية مسلمة منعت من الدخول إلى الولايات المتحدة، في ظل تصاعد مزاعم التمييز القائم على أساس ديني من قبل سلطات الحدود الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن تلك الاتهامات الجديدة ظهرت للعلن في أعقاب حادثة منع عائلة بريطانية مسلمة من ركوب طائرة متجهة إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وكانت العائلة التي تتكون من 11 فردا تأمل في قضاء عطلة في "ديزني لاند" الأسبوع الماضي، إلا أنها تعرضت لإيقاف مفاجئ في مطار "غاتويك"، ومنعتها سلطات المطار من ركوب الطائرة المتجهة إلى لوس أنجلوس.

وقال محمد طارق، رب الأسرة، إن مسؤولا أخبره بأن "هناك مشكلة وأن المطار تلقى مكالمة هاتفية من واشنطن لمنعه وعائلته من الصعود على متن الطائرة"، دون أن يعطيه سببا محددا لذلك.

وأشار طارق إلى أن هذا الأمر تسبب في إحباط معنويات عائلته وأطفاله، الذين كانوا يخططون لهذه الرحلة منذ نحو شهرين، مضيفا أن أحدا من أفراد عائلته لم يتم القبض عليه مطلقا من قبل، كما لم يتورط أحد منهم مع أية منظمات إرهابية أو حتى سافر إلى سوريا.

وعلى إثر ذلك، دعت النائبة العمالية بالبرلمان البريطاني، ستيلا كريسي، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى التدخل في تلك القضية، بعد أن باءت جميع محاولاتها بالفشل في الحصول على معلومات من مسؤولين أمريكيين.

وتقول "ذي اندبندنت" إن تلك القضية برزت في دائرة الضوء عقب التصريحات التي أدلى بها المرشح الرئاسي المحتمل في الولايات المتحدة دونالد ترامب مؤخرا، ودعا فيها إلى منع جميع المسلمين بشكل مؤقت من دخول الأراضي الأمريكية، بسبب مخاوف من وقوع هجمات متطرفة.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)