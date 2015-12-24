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مصر: 6 أبريل تطالب بالإفراج عن ماهر وعادل لانقضاء ثلثي المدة

24/12/2015

طالبت اليوم حركة شباب 6 إبريل السلطات المصرية بالإفراج عن القياديين بالحركة أحمد ماهر ومحمد عادل اللذين ينطبق عليهما شروط الإفراج لانقضاء ثلثي المدة طبقاً للقرار 49 لسنة 2014 بتعديل قانون 396 لسنة 1956.

وقال خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحركة أن ماهر وعادل أتما ثلثي مدة العقوبة منذ أيام وذلك على خلفية الحكم عليهما بثلاث سنوات لخرق قانون التظاهر غير الدستوري، على حد وصفه، طبقاً لحكم مجلس الدولة في منتصف 2014.

وأضاف إسماعيل أنه طبقاً لتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية رقم 49 لسنة 2014 فإن ماهر وعادل قانوناً لابد أن يتم الإفراج عنهما، ولكن لأن القضية سياسية فإن مصلحة السجون تنتظر تعليمات دوائر الحكم للبدء في إجراءات الإفراج عنهما.

المصدر : الجزيرة مباشر
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