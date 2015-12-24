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مجلس الأمن يتبنى بالإجماع المصالحة في ليبيا

23/12/2015

أصدر مجلس الأمن اليوم الأربعاء بالإجماع قرارا يتبنى اتفاقا رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو اتفاق يأمل الغرب أن يحقق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي به حكومتان تتصارعان على السلطة منذ فترة طويلة.

وقال ابراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن الاتفاق يأتي كثمرة لجهد تفاوضي يعكس أفضل ما هو ممكن لتلبية مطالب الأطراف المختلفـة، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يمكـن أن يلبـي مطالب كافة الأطراف، داعيا جميع الأطراف للانضمام إليه.

وأكد الدباشي على أن الاتفاق هو الأمل الـوحيـد للخروج مـن الفوضـى وتحقيـق المصالحـة، مشددا على أن حكومة الوفاق هي التي ستضمن الأمـن لـلـيـبـيـيـن وإبـعاد شبـح الحرب عـن البلاد.

وأشار إلى أن تنظيـم الدولـة تمكـن مـن الاسـتقرار فـي مدينـة سرت وتهديـد الليبييـن، من خلال استقطب العاطليـن والجهلة إلى صفوفه.

من جانبه دعا مندوب فنزويلا لدى مجلس الأمن حكومـة الوفاق الليبيـة لاتـخاذ التدابيـر اللازمـة لحفـظ الأمـن والاستقرار، وحمايـة حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة محاكمة سيـف الإسلام القذافـي بطريقة محايدة.

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