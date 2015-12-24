لم يملك إفطاره في الصباح ، ومساء فاز بـ 400 ألف يورو

المهاجر السنغالي الفائز بـ 400 ألف يورو – رويترز

في مفاجأة لم يتوقعها ، فاز مهاجر سنغالي أُنقذ من البحر قبل ثماني سنوات لدى محاولته شق طريقه إلى أوروبا – بجائزة "الجوردو" الكبرى في يانصيب إسبانيا الذي ينظم بمناسبة عيد الميلاد.

وكان السنغالي البالغ من العمر 35 عاما والذي عرف نفسه باسم نجامي يحمل واحدة من 1600 تذكرة تحمل الرقم الفائز ليحصل هو وزوجته على مبلغ قدره 400 ألف يورو.

وقام نجامي بالرحلة الخطرة من المغرب عام 2007 في زورق خشبي مكتظ بالمسافرين ووصل إلى جزيرة تينريفي من جزر الكناري في إسبانيا.

وبدأ حياته في إسبانيا بجمع الخضروات والفاكهة في الصوب الزراعية المنتشرة على ساحل مقاطعة المريا الجنوبية.

وقال وهو يحتفل بفوزه مع أسرته في بيت عمه الذي يقيم فيه "كنت في باديء الأمر أعمل في الصوب الزراعية لمدة أربع سنوات عندما وصلت زوجتي كان ما أكسبه قليل جدا فبدأت في بيع أشياء على الشاطيء وكسبت ما يقيم اودنا."

وقال نجامي إنه لا يتعجل انفاق المال، وأضاف "بهدوء ودون تسرع سأقرر ماذا سأفعل، بالنسبة لي المال مجرد مال يجب أن نبقي أقدامنا على الأرض وأن نبقى مع أصدقائنا، وأضاف: إن المال سيكون مفيدا لتعليم ابنه المقيم في السنغال.

وكل عام يتجمع ملايين الإسبان مع الأصدقاء والأقارب والزملاء ويشترون تذكرة واحدة يقتسمونها فيما بينهم من تذاكر أوراق اليانصيب التي في حالة حملها الأرقام الصحيحة تعطي 400 الف يورو لكل 20 يورو دفعت من ثمنها.

ورحبت أسرة نجامي بفوزه وقال عمه إنه في الليلة السابقة على فوزه ارسل نجامي آخر 120 يورو كانوا معه لأحد افراد أسرته كان بحاجة للمال في السنغال.

وأضاف "في الصباح لم يتناولوا الإفطار لأنه لم يكن معهم المال الكافي لشرائه، وفي المساء كسب اليانصيب، هذه هي الحياة.