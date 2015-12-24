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فيديو: مهرجان للخيول العربية الأصيلة في البحرين

24/12/2015

شارك أصحاب الخيول ومدربوها ومربوها من مختلف أنحاء دول الخليج في اليوم الأول من "بطولة البحرين الوطنية لجمال الخيول العربية" وهي بطولة سنوية تقام في البلاد، والتي شهدها نادي راشد للفروسية.

وأمام حشد من الشخصيات قامت الخيول ومدربوها باستعراض الوقوف والمشي والركض وفق قواعد صارمة للحكم عليها، حيث يتم وفقا لهذه الأحكام تصنيف الخيول وتقسيمها الى فئات عمرية ، حيث لا يتم إغفال مقاييس جمال تكوين الخيول نفسها للحكم عليها , تتولى الإشراف على المسابقة منظمة المؤتمر الاوروبي لمنظمات الخيل العربية (إيكاهو) ،

وأشار أحد القضاة – أحمد حمزة – وهو أيضا مالك خيول في أن مسابقات الخيول تطورت كثيرا على مدار السنوات الماضية.

وأوضح حمزة  أن التطول شمل تدريب الخيول وحالتها ,اشار إلى أنها أصبحت جيدة جدا وتؤدي بشكل رائع ، وأن هذا النوع من التدريب يتم  نتيجة مجهودات شخصية من قبل المربين بالإضافة – إلى الدعم الحكومي الذي بدأ قبل فترة قصيرة، وقال حمزة إن المسابقة تظهر حب الناس في دول الخليج للخيول.

وأوضح حمزة إن لكل شعب سماته الخاصة فيما يتعلق بالجياد والناس بالطبع.. لكنهم جميعا متحدون في حبهم للجياد. وايضا في مسعى تحقيق الهدف العظيم وهو الحصان العربي الأصيل بشكل عام.

 

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