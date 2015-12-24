فيديو: مقتل 24 وإصابة 123 بحريق بمستشفى سعودي

قتل 24 شخصا وأصيب 123 في حريق نشب فجر الخميس في وحدة للعناية المركزة والولادة بالمستشفى العام – بمدينة جازان بالسعودية .

وقالت مديرية الدفاع المدني إن من بين القتلى اثنين من حراس الأمن وطفلا واحدا، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي فيما يبدو، وأشارت التقارير إلى أن النيران انتشرت في المستشفى في نحو ثلاث دقائق ، فيما سمعت صرخات النساء.

وأظهرت صور نشرتها المديرية على موقع تويتر دخانا أسود كثيفا ونيرانا مستعرة يبدو أنها ألحقت اضرارا بالغة بالمستشفى المكون من ثلاثة طوابق. واستخدم بعض رجال الإنقاذ سلما للوصول إلى داخل المبنى من خلال نافذة.

وردا على أنباء ترددت بشأن تحذيرات سابقة لعدم مطابقة المستشفى لقواعد السلامة نفى أحمد السهلي مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان وجود أي مشكلات تتعلق بالسلامة وقال إن الكثير من الناس استطاعوا الهرب بسهولة من الحريق لأن الأبواب كانت مفتوحة ومعدات السلامة متاحة.

من جانبه قال وزير الصحة السعودية خالد الفالح في بيان مقتضب إنه يقر بخطأ الوزارة لكن من السابق لأوانه تحديد أسباب الكارثة وقال إن لجنة قد شكلت للتحقيق.